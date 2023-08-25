الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

الكشف على 1130 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي بقنا

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٣٠ مواطنا في ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٤ حالة طب أطفال، و٢٣٦ حالة أمراض باطنية، و٢٠٧ حالات طب وجراحة العيون، ٩٣ طب وجراحة الفم والأسنان، و٧٩ حالة جراحة عامة، و٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد، و٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٧ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٧ مواطنا.

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اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جراحة الفم والأسنان طب وجراحة العيون قنا محافظ قنا مركز قنا

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