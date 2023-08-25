إسماعيل عبده: المستلزمات الطبية تواجه عدة أزمات تهدد القطاع الصحي في مصر

قال محمد إسماعيل عبده برئاسة شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قطاع المستلزمات الطبية يواجه العديد من الأزمات خلال الفترة الحالية، والتي جعلت الشعبة ترسل عدد من المطالب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحاولة تذليل العقبات أمام واردات هذا القطاع الهام في المجال الطبي بالدولة.

مطالب المستلزمات الطبية لحل أزمات القطاع

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن أول هذه المطالب، تتمثل في عدم وضع واردات القطاع الطبي مقارنة مع واردات القطاعات الأخرى في مسألة تدبير العملة للإفراج الجمركي عنها، مؤكدًا أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع المستلزمات الطبية في المستشفيات ومعالجة المرضى، إلا أنه لا يمثل 1% إجمالي حجم الاستيراد من الخارج.

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وتابع: ومن أبرز المطالب التي تقدمنا بنها لرئيس مجلس الوزراء، تتعلق باتحاد المهن الطبية، حيث فوجئنا بأنه يطلب من قطاع المستلزمات الطبية عدد من الرسوم تحت بند " الدمغة الضريبية"، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف للقانون، لأن الاتحاد لديه 4 نقابات طبية، وقطاع المستلزمات غير تابع له، ولكنه يتبع للغرفة التجارية.

المستلزمات الطبية، فيتو



وأكد: "المستلزمات الطبية سلعة مينفعش اللعب فيها، لأنه في حالة عدم توافرها سوف تتسبب في وفاة المرضى داخل المستشفيات نتيجة عدم وجود الحقن او المستلزمات المهمة التي لا غنى عنها.

إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس

وكان النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قال إن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار وذلك للتسهيل على المرضى.

وأشار مهران، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة.



توفير كافة المستلزمات الطبية

وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية لتسهيل علاج المرضى خاصة محدودي الدخل.