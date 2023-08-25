الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

الزمالك يستقر على موعد الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على موعد المباراة الودية الأولى في المعسكر المقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل. 

وقال المصدر أن الزمالك حدد يوم 7 و8 سبتمبر موعد أولي للمباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024. 

ولم يستقر الزمالك حتى الآن على الفريق الذي سيواجهه الأبيض في المعسكر المقبل. 

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة. 

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.

أوسوريو يعقد جلسة مع الجهاز المعاون 

و عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  جلسة مع جهازه المعاون بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

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وتلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدا من اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

وتدرس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة بالنادي. 

وتتجه النية لتشكيل لجنة كرة تضم بعض رموز الزمالك أمثال عبدالحليم علي وأيمن يونس وأشرف قاسم وطارق السيد لإدارة قطاع كرة القدم.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسئولي إدارة الكرة صرف الشهر الأخير من راتبه لدي النادي. 

ويعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

اجتماع بين حسن موسى وأوسوريو 

وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم  مع المدير الفني أوسوريو". 

وأضاف: “أن الجلسة ستتضمن فحص كافة طلبات أوسوريو خلال الفترة المقبلة”. 

ومن ناحية أخرى أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، تسلمت رسميًّا مهام عملها عن طريق مديرية الشباب والرياضة. 

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت أزمة قانونية داخل نادي الزمالك، بخصوص تسلم اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي مقاليد الأمور بعد صدور قرار تعيينها.

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها 

وتوجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم  لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه  إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.

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