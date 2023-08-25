حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية مش سليم

تصدر المطرب حمزة نمرة، تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة “مش سليم"، والتي وصلت نسبة مشاهدتها ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.

وطرح حمزة نمرة أحدث أغانيه "مش سليم"، عبر قناته بـ"يوتيوب"، وعلق قائلا: "أغنية "مش سليم" موجودة على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية.. اتفرجوا عليها دلوقتي".

أغاني حمزة نمرة

وطرح حمزة نمرة مؤخرًا أغنية رياح الحياة من ألبومه الجديد "رايق"، وتواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند على موقع يوتيوب، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ألبوم حمزة نمرة الجديد

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.