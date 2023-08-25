الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

تحصين 213 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ،
محافظ كفر الشيخ، فيتو

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، مشيدا بالقوافل البيطرية التي شهدتها عدد من قرى المحافظة ببعض المراكز.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بعقد المزيد من اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك تقديم الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، تقريرًا عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وحملات الترقيم والتسجيل، مشيرًا إلى الانتهاء من تحصين 213 ألف رأس ماشية، أكثر من المستهدف، 212 ألف رأس الماشية، فتم تحصين الماشية التي جرى نقلها من المحافظات الأخرى للمحافظة سواء بالأسواق أو بمداخل المحافظة.

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كما أشاد محافظ كفر الشيخ بالقوافل البيطرية التي تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، موجها الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والتوابع الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لاستمرار هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربين بمراكز وقرى المحافظة.

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