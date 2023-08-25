الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

منع عرض فيلم HYPNOTIC في البرازيل لإهانته المثليين

HYPNOTIC، فيتو
HYPNOTIC، فيتو

بن أفليك، بعد ٣ أشهر من التأجيلات، صدر قرار بمنع عرض فيلم HYPNOTIC، من العرض في دولة البرازيل لاحتوائه على مشهد يتم إهانة المثليين به.

فيلم HYPNOTIC ومشهد المثليين

وكانت دولة البرازيل أجلت عرض فيلم HYPNOTIC، عدة مرات قبل اتخاذ قرار نهائي، بمنع الفيلم من العرض، معلنة أن السبب هو إهانة الفيلم لمجتمع الميم، حيث يتضمن الفيلم مشهد يتم إهانة المثليين خلاله، وهو ما رفضته الأجهزة الرقابية السينمائية.

خسارة فيلم HYPNOTIC في شباك التذاكر

فيما تلقي  فيلم Hypnotic،خسارة فادحة في شباك التذاكر الأمريكي، حيث لم يحقق سوى 2.4 مليون دولار على مدار 3 أيام، بعد عرضه في شهر مايو الماضي، ليصبح أسوأ افتتاح لفيلم خلال عام ٢٠٢٣، وهو أمر غير متوقع للفيلم الذي يحمل توقيع المخرج روبرت رودريجيز، وبطولة النجم الشهير بن أفليك، ويُتوقع أن تخسر شركة الإنتاج عشرات الملايين، بعد أن تكلّفت 65 مليون دولار لإنتاج الفيلم.

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تفاصيل فيلم Hypnotic

وتدور قصة فيلم Hypnotic، حول الممثل بن أفليك، الذي يلعب دور المحقق “داني رورك”، الذي يحاول حل لغز اختطاف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وأثناء البحث عنها يكتشف سرا خطيرا يخص الحكومة، ويلعب بطولة الفيلم بجانب بن أفليك، كلا من وليام فيشتنر، وجيف فاهي، وجي دي باردو، وأليس براجا، وكيلي فري.

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