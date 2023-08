مؤلف The Last Of Us يكشف حقيقة إنتاج مسلسلات مشتقة من العمل

The Last of Us، حسم المؤلف كريج مازن، الجدل بشأن إنتاج مسلسلات مشتقة من مسلسله الناجح The Last Of Us.

إنتاج مسلسلات مشتقة من The Last Of Us

وأكد مؤلف The Last Of Us، في تصريحات صحفية جديدة، أن المسلسلات المشتقة من المسلسل محتملة، خاصة بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، قائلا: “أنا متأكد أن نيل دركمان سيكون مهتمًا أيضًا بإنتاج مسلسلات مشتقة من The Last Of Us... أمنيتي الكبيرة هي أنه إذا كان هناك، أي شيء من هذا القبيل، فإنه يتم بنفس العناية، والاحترام، والحب، الذي نطبقه على هذا المسلسل”.

تفاصيل الموسم الثاني من The Last Of Us

كشف الكاتب كريج مازن، عن تفاصيل جديدة حول الموسم الثاني من مسلسل قنوات HBO.

وقال كريج مازن، أن الموسم الثاني من مسلسل The Last Of Us، سيقتبس من أحداث لعبة البلاي ستيشن الشهيرة، على موسمين وليس موسم واحد كما اشيع.

وأكد مازن، أن مسلسل The Last Of Us، سيستمر لعدة مواسم، ولن يلغي إلا في حال واحده، وهي إذا لم يشاهده الناس.

بطلة The Last Of Us ترد علي انتقادات المثلية

فيما ردت الممثلة الشابة بيلا رامزي 19 سنة، عن الانتقادات التي تعرض لها المسلسل، بسبب المشاهد المثلية.

وقالت بيلا رامزي، في تصريحات صحفية: "يجب أن تعتاد الأمر.. إذا لم تكن تريد مشاهدة المسلسل، بسبب تلك المشاهد فهذه مشكلتك، وسيفوتك الكثير".

حملة ضد مسلسل The Last Of Us

وكانت شبكة قنوات HBO، طرحت الموسم الأول من مسلسلها الشهير، في شهر فبراير الماضي، الذي يتحدث عن الوباء العالمي الذي تسبب في انهيار البشرية.

وتعرض مسلسل The Last Of Us، لحملة عالمية من مناهضي المثلية الجنسية، تدعو المشاهدين للتوقف عن مشاهدة المسلسل.

وأوضح أصحاب الدعوة العالمية، أن المسلسل، يعمل علي تمرير وترسيخ فكرة المثلية الجنسية لأبنائنا، الذين يشاهدون المسلسل، كونه مقتبس من أحد أشهر ألعاب البلاي ستيشن.

وأشار مقاطعو المسلسل، إلى أن اللعبة الشهيرة المقتبس منها العمل، لا تعمل أي إشارات مثلية، كما ظهر في المسلسل، وهو ما يؤكد نية أصحاب العمل الفني، بإقناع المشاهدين بقبول المثلية الجنسية بل ودعمها.

كما دعا أصحاب الحملة، المشاهدين للدخول على المواقع المتخصصة في تقييم الأعمال الفنية، ومنح المسلسل تقييما منخضا، وآراء سلبية.

مخرج The Last Of Us يكشف سبب دعم المسلسل للمثلية

واعترف مخرج المسلسل نيل دركمان، عبر تصريحات صحفية، أنه تعمد الدفاع عن المثلية الجنسية، خلال أحداث الموسم الأول من المسلسل.

وقال نيل دركمان،:"نعم تعمدت خداع الجمهور لكي أجعلهم يشاهدون قصة حب مثلية"، مؤكدا على أن قصة الحلقة الثالثة، التي أثارت غضب عدد من المشاهدين، بسبب مشاهدة المثلية الجنسية التي احتوتها، لم تكن ضمن أحداث لعبة البلاي ستيشن المقتبس منها المسلسل، وأنها من تأليف كتاب المسلسل.

تجديد مسلسل The Last Of Us

وعبر المخرج نيل دركمان، عن سعادته بتجديد المسلسل لموسم ثانٍ، نتيجة النجاح الكبير الذي حققه العمل، بعد عرضه على قنوات HBO.

وأوضح المخرج نيل دركمان، أنه بعد تجديد المسلسل رسميا لموسم ثاني، فإن فريق العمل سيحتاج إلى أكثر من موسم لتغطية كافة أحداث لعبة "The Last Of Us"، المقتبس منها العمل، مشيرا إلى أن أحداث الموسم الثاني من المسلسل، ستقتبس من أحداث اللعبة كليا.

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل The Last Of Us، أكثر من 10 ملايين مشاهدة في يومين فقط، وبلغت مدة الحلقة الأولى من مسلسل Last Of Us، ساعة و25 دقيقة.



مسلسل The Last of Us

وتقع أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

زمن أحداث مسلسل The Last Of Us

كما أكد صناع مسلسل The Last of Us، في تصريحات صحفية، أن زمن الأحداث في المسلسل مختلف عن اللعبة الشهيرة.

وأوضح صناع مسلسل The Last of Us، أن الأحداث في اللعبة، تشهد انتشار العدوى خلال عام 2013 ثم ننتقل بالأحداث 20 عاما حتى نصل 2033، أما في أحداث المسلسل فتنتشر العدوى، خلال عام 2003 ثم ننتقل بالأحداث 20 عاما، حتى نصل إلى 2023.

مشاهد عنف مسلسل The Last Of Us

وأكد صُناع مسلسل THE LAST OF US، أن مشاهد العنف، التي يحتويها المسلسل، أقل حدة مقارنة باللعبة الشهيرة المقتبس منها العمل.

ويخشى صناع مسلسل THE LAST OF US، أن العُنف الزائد عن الحد، قد يكون تأثيره على المشاهدين أكبر من اللعبة، لذلك اضطروا لتخفيف حدة العنف في المسلسل.

فيما بلغت ميزانية الموسم الأول، من مسلسل The Last of Us، ما يقرب من 200 مليون دولار، لجميع الحلقات.

شبكة قنوات HBO

وتشتهر مجموعة قنوات HBO، بإنتاجها لعدد من المسلسلات الضخمة التي حققت شهرة ونجاح كبير حول العام، من أهمها مسلسل 'Game of Thrones'، والذي صنف كأفضل مسلسل تلفزيوني في السنوات الأخيرة، وHBO شبكة تلفزيونية أمريكية تابعة لإعلام تايم وارنر، وتقدم الشبكة خدمتي تلفزيون مدفوعتي الأجر لأكثر من 40 مليون مشترك أمريكي، ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة هناك خدمات الفيديو حسب الطلب، كما أن HBO متعاقدة مع عدد من القنوات حول العالم لبيع سلسلة من البرامج التلفزيونية لأكثر من 150 بلدًا.