الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

قرار من النيابة ضد سائق طعن زميله لخلافات على أولوية تحميل الركاب في رمسيس

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة وسط القاهرة، بحجز سائق طعن زميله بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على أولوية تحميل الركاب فى ميدان رمسيس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة وصول التحريات.

رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما بالتعدي على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة الأزبكية بالقاهرة.
 

 وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بمحافظة بني سويف).. وبمواجهته أقر بقيامه بالتشاجر مع سائق سيارة أجرة بسبب خلاف بينهما حول أولوية تحميل الركاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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التواصل الاجتماعي النيابة العامة ميدان رمسيس منطقة الأزبكية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وسط القاهرة نيابة وسط القاهرة

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