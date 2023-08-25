الإجراءات المقبلة للناجحين بالاختبارات الإلكترونية بمسابقة الأوقاف

بعد إعلان أسماء المقبولين في مسابقة 1000 إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتساءل العديد حول الإجراءات المقبلة لهم.

الإجراءات المقبلة للناجحين بوظائف الأوقاف

حيث تم تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني ويأتي ذلك في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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وزير الأوقاف

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الناجحين بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير.

إجراء الامتحان الإلكتروني

وانتهى من إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة، حيث خضع المتقدمون لامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.