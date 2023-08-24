الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الرائد 0/1 في الشوط الأول

الرائد والهلال، فيتو
الرائد والهلال، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الرائد أمام ضيفه الهلال بتقدم الزعيم الهلالي 0/1، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل المهاجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال في شباك الرائد في الدقيقة 42.

تشكيل الهلال أمام الرائد 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، علي آلبليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، ميشايل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش.

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تشكيل الرائد ضد الهلال 

حراسة المرمى: أندريه مورييرا.

خط الدفاع: بندر وحيشي، عمر جونزاليس، عبد الله الفهد، خالد السبيعي.

خط الوسط: مامادو لو، منصور البيشي، يحيى سنبل.

خط الهجوم: محمد الدوسري، أمير سعيود، تافاريس.

الوحدة يفوز على الطائي في الدوري السعودي 

الدوري السعودي، حقق نادي الوحدة الفوز على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دوري روشن، على  ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل فريق الوحدة.

وبهذا الفوز يرتقي الوحدة للمركز الثالث في سلم الترتيب مؤقتا ورصيده 6 نقاط بإنتظار باقي مباريات الجولة.

تقدم فيصل فجر بالهدف الأول للوحدة من علامة الجزاء في الدقيقة 34، وعزز سعيد المولد النتيجة لصالح الوحدة بهدف ثاني في الدقيقة 63، واختتم إيجالو المنتقل حديثا للوحدة من صفوف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 92 ليصل الوحدة للنقطة السادسة من 3 مباريات خاضها الفريق في جدول الدوري حتى الآن.

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