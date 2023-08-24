الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

زهران القاسمي: الثقافة العمانية ممتدة في جذور التاريخ.. ولم أكن أتوقع الحصول على البوكر

زهران القاسمي، فيتو
زهران القاسمي، فيتو

زهران القاسمي، شهدت مكتبة الإسكندرية لقاءً للكاتب العماني زهران القاسمي، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)،  ضمن سلسلة لقاءات "مبدعون وجوائز" التي ينظمها قطاع التواصل الثقافي. 

 

أدار اللقاء الكاتبة هند جعفر.

وقال زهران القاسمي: إن عمان لها ثقافة قديمة وعميقة جدًا في الجذور التاريخية، لافتًا إلى أنه في السابق كانت هناك حضارة حتى قبل ظهور الإسلام.

وأوضح أن الحضارة العمانية هي حضارة وثقافة شفاهية، إذ يغلب على الثقافة العمانية الشعر فنحن نقول في عمان “إن خلف كل حجر شاعر”.

Advertisements

وأضاف: لدينا في عمان ثقافة ممتدة في جذور التاريخ، ولكنها للأسف غير مطروقة من الآخر.

 متابعًا: "نحن العمانيون لفترة طويلة كنا نقرأ لأنفسنا فقط وللآخر، في حين لم يكن يقرأ لنا أحد". مؤكدًا أن الشعر في عمان هو مادة الحياة اليومية.

 

وتطرق القاسمي إلى بعض التجارب العمانية في مجال الشعر والنثر، لافتًا إلى أن التجارب الأدبية في عمان بدأت في ستينيات القرن الماضي، فيما كانت هناك محاولات لكتابة قصيدة النثر التقدمية في ذلك الحين في السبعينيات.

 

جيل جديد من الكتاب

وتحدث القاسمي عن وجود جيل جديد من الكتاب العمانيين الذين انفتحوا على الآخر، وبدأوا بالفعل التواجد في المسابقات الدولية، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تحصد روايته “تغريبة القافر” جائزة البوكرهذا العام.

 

وردًا على سؤال حول تفضيله للمعيشة في قريته الصغيرة، قال القاسمي: إنه يفضل العيش في القرية لأنها تخلق مناخا من الهدوء والتأمل ورحابة الزمن التي تجعله يعمل في مشاريعه.

 

وأشار إلى أن لديه مشروعا شعريا يسبق مشروعه السردي، لافتًا إلى أن الكتابة سواء شعرا أو نثرا هي عمل إبداعي إنساني، ولابد للإنسان أن يجرب أشكالا مختلفة من الكتابة.

 

وأوضح أن الكتابة السردية (الرواية) تعني في الأساس الإنسان، لذلك هو لا يخشي التكرار في كتاباته عن البيئة المحلية العمانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زاهران القاسمي عمان سلطنة عمان الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

فيلم "دعوة من الخلا للبحر" يشارك في مهرجان عمان السينمائي الدولي

الأكثر قراءة

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

حضور استثنائي لـ عمرو دياب وبهاء سلطان وحماقي في حفل ليلة الدموع (فيديو)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

بسبب تعنت ليفربول، اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

رئيس البورصة الجديد يكشف لـ "فيتو" خطة النهوض بسوق المال المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية