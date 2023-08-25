كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

كثيرا ما نردد كلمة الحظ في أحاديثنا اليومية لكننا نجهل عدد مرات ذكر كلمة الحظ في القرآن الكريم كما قد نغفل أو نتجاهل صاحب الحظ العظيم في القرآن الكريم وخلال السطور التالية سوف نتعرف على معنى كلمة الحظ وعدد ذكر كلمة الحظ في القرآن الكريم والفرق بين الحظ والنصيب والكثير من التفاصيل فتابعونا.

معاني الحظ

يطلق عامة الناس كلمة الحظ على حصول الإنسان على الخير أو الشر وإن كان يُستعمل غالبا في الخير، فيطلقون كلمة حظ ويقصدون به نصيب الإنسان وما قدره الله له من الخير أو الشر.

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وقد يأتي التعبير بكلمة "الحظُّ" للدلالة على توفيق الإنسان أو عدم توفيقه. وهذا أيضًا مَحكوم بقضاء الله تعالى وقدرِه ولا يَخرج عنه، ولا يَحصل شيءٌ من ذلك لأحد، إلاَّ إذا كان مقدَّرًا له في سابق علم الله سبحانه، قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: " كل شيء بقدَر حتَّى العجز والكيس " رواه مسلم.

كما أن الحظ قد يراد به النصيب المقدر، كما قال الراغب في المفردات في غريب القرآن: الحظ النصيب المقدر، قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، وقال تعالى: للذكر مثل حظ الإنثيين.

معنى الحظ لغة هو: نصيب الإنسان من الخير والفضل.

الفرق بين النصيب والحظ:

يخلط كثيرون دائما بين الحظ والنصيب ولا يعلمون أن هناك فرقا كبيرا بين المعنيين لأن النصيب يكون في المحبوب والمكروه بينما الحظ هو ما يحظه الله تعالى للعبد من الخير، ويجوز أن يقال الحظ اسم للذي يرتفع به المحظوظ ولهذا يذكر على جهة المدح فيقال لفلان حظ وهو محظوظ بينما النصيب هو ما يصيب الإنسان من مال ومقاسمة سواء ارتفع به شأنه أم لا ولهذا يقال لفلان حظ في التجارة ولا يقال له نصيب فيها لأن الربح الذي يناله فيها ليس عن مقاسمة.

الآيات والسور التي وردت فيها كلمة الحظ

وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم 7 مرات في سبع آيات مختلفة، حيث وردت بمعني النصيب المفروض في آيات المواريث بسورة النساء،

1- قال تعالي (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ) ﴿١١ النساء﴾

2- وقال أيضا: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ) ﴿١٧٦ النساء﴾

ووردت بمعني جزء أو بعض كما في سورة المائدة

3- يقول الله تعالى (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ﴿١٣ المائدة﴾

4- وقال أيضا: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ﴿١٤ المائدة﴾.

ووردت أيضا بمعني النصيب في سورة آل عمران

5- قال الله تعالى: ( وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ﴿١٧٦ آل عمران﴾

بينما أتي معناها مختلفا في آيتين من سورتي فصلت والقصص حيث ورد اللفظ واحد إلا أن القصة مختلفة في السورتين.

6- قال تعالى: (فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) ﴿٧٩ القصص﴾

7- وقال أيضا: (وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) ﴿٣٥ فصلت﴾

معنى الحظ في القرآن الكريم لخالد الجندي

أوضح خالد الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن الحظ في القرآن الكريم ليس بمعنى الصدفة، فعند الله سبحانه وتعالى لا يأتي شيء مصادفة، مشيرا إلى أن كلمة حظ في القرآن الكريم دائمًا تأتي بمعنى النصيب.

وأضاف أن كلمة نصيب جاءت بمعنى الخير ومعنى الشر، مستشهدًا بقوله تعالى وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (47)، معقبًا: "نصيبًا هنا بمعنى مقدارًا محددًا".

وأشار"الجندي" إلى أن كلمة نصيب لا تقتصر على الشر فقط، موضحا أن الكفل هو المقدار المساوي، معقبًا: "إذا توسط شخص لشخص آخر في الخير، فإن الله يرزقه أضعافًا مضاعفة، أما إذا توسط شخص لشخص آخر في الشر فسيكون لك مثله تمامًا".

صاحب الحظ العظيم في القرآن الكريم

ذكر صاحب الحظ العظيم مرتين في القرآن الكريم

١- المرة الأولى كانت من خلال عامة الناس الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها عندما خرج قارون علي قومه في زينته ورأو كثرة ماله حيث قال الله تعالى حكاية عن قارون وقول قومه فيه:(فخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) القصص (79)

٢- أما المرة الثانية فجاءت بعد ذكر صفات المؤمنين، حيث قال تعالى:(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (34) ( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) (35) سورة فصلت وجاء صاحب الحظ العظيم في هذه الآية بمعيار مختلف حيث أشار القرآن الكريم إلي أن صاحب الحظ العظيم هو من يستطيع دفع الإساءة بالإحسان، وليس كما يتصور البعض من دفع الشر بالشر أو مجانبته والابتعاد عنه بل إن صاحب الحظ العظيم هو ذلك الذي يغفر دائما ويسامح لا عن ضعف بل عن قوة واقتدار.