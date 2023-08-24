الخميس 24 أغسطس 2023
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خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإسكندرية يشكل لجنة للمشاركة في التصنيف الأخضر للجامعات

الدكتور سعيد علام
الدكتور سعيد علام

أكد الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القطاع بصدد تشكيل لجنة من وكلاء الكليات تختص بالتصنيف الأخضر والإعداد له خلال الفترة المقبلة استعدادا لمشاركة جامعة الاسكندرية بالتصنيف الأخضر للجامعات، وجاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بإدارة الجامعة. 

 

كما أكـد الدكتور عـلام خلال المجلس ضرورة قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الاساتذة المتخصصين فى هذه المجالات.


 وكرم المجلس وكلاء كليات التربية رياضية بنات ـ طب أسنان ـ الطب البيطرى ـ والتربية للطفولة المبكرة ـ العلوم لانتهاء مـدة وكالتهم، وقدم النائب الشكر لهم على ما قدموه طوال فترة عملهم بكليات الجامعة.
 

واستعرضت الدكتورة دينا سعد الله المدير التنفيذى لمراكز التطوير الوظيفى بالجامعة الخدمات التى تقدمها مراكز التطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية موضحة دور المركز الرئيسى CDC والذى يقوم بالإدارة والإشراف على مهام الـ 3 مراكز الموجودة بكليات التجارة والهندسة والتربية ودورهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل ومساعدة الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة وذلك من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية وتدريبات عملية وتأهيلهم  لسوق العمل وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى.

 

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب حول تنظيم القافلة الطبية إلى منطقة كوم حمادة بالبحيرة خلال شهر يوليو 2023 بمشاركة 50 طالب من كليات طب بشرى، طب أسنان، صيدلة وعدد 9 أطباء متخصصين وبلغ إجمالى عدد الحالات 390 حالة فى مختلف التخصصات الطبية مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأميرى الجامعى.

 

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• واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب البيطرى حول القافلة الطبية الخدمية التدريبية وبلغت 9 قوافل لقرى أبيس.

 

•  وناقش المجلس عددا من الأنشطة المجتمعية والفاعليات والندوات المقدمة خلال شهرى يوليو وأغسطس بكليات التربية الرياضية بنين وتمريض والتربية للطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

 

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