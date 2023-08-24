دوري المؤتمر الأوروبي، آينتراخت يتقدم بهدف على ليفسكي صوفيا في الشوط الأول بمشاركة مرموش

انتهي الشوط الأول بتقدم آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف نظيف علي ليفسكي صوفيا البلغاري المباراة التي تقام في الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وتلعب المباراة على أرض فريق ليفسكي صوفيا.

أحداث الشوط الأول

تواجد النجم المصري عمر مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ البداية بشكل فعال حيث كان قريب من إحراز هدف في بداية المباراة ولكن تعامل معها حارس الفريق البلغاري بشكل جيد واستطاع النجم الفرنسي كولو مواني من خطف هدف التقدم لصالح الفريق الألماني في الدقيقة 6 لتظل لخطورة من قبل الفريقين لكن دون جدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق مرموش بهدف نظيف.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمي: تراب

خط الدفاع: باكو، كوش، توتا، بوت

خط الوسط: سخيري، هيوج، ابيمبي

خط الهجوم: مرموش، كولو مواني، جوتزه

آينتراخت فرانكفورت يفوز علي دارمشتات

فاز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره دارمشتات بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الألماني الممتاز موسم 2023 - 2024.

بهذا الفوز حصد نادي آينتراخت فرانكفورت النقاط الثلاثة الأولى في الدوري الألماني ليحتل المركز السادس، بينما يحتل فريق دارمشتات المركز الـ 13.

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سجل هدف آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول اللاعب راندال كولو مواني في الدقيقة 40.

وتواجد عمر مرموش نجم المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول قبل أن يشارك في الدقيقة 84 بدلا من النجم الفرنسي راندل كولو مواني.

وكان النجم المصري عمر مرموش، قاد فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت بسباعية نظيفة علي حساب لوكوموتيف لايبزيج في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق لوكوموتيف في دور 64 من بطولة كأس ألمانيا.

أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ولوكوموتيف لايبزيج

أحرز كولوماني الهدف الأول في الدقيقة 37 وأضاف الهدف الثاني 58 ماريو جوتزه وأحرز الثالث عن طريق مرموش في الدقيقة 66 وأضاف الرابع ايمبيبي في الدقيقة 73 ثم ضاعف النتيجة جيسك في الدقيقة 76 وعزز نفس اللاعب النتيجة بسداسية في الدقيقة 87 وفي الدقيقة 91 أضاف ايمبيبي الهدف السابع.

لايبزيج يفوز بالسوبر الألماني علي حساب بايرن ميونخ

ومن ناحية أخرى حقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في ألمانيا.

استطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته على المباراة وخطف هدفا في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.