المبادرة الوطنية "دوي" تُمكن الطفل المصري لخلق بيئة آمنة وحامية للأطفال

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، لحضور ختام فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري "دوي"، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة "يونيسف".

يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأطفال والنشء باعتبارهم نواة المستقبل.

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وأكدت مسعود اهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة، وإتاحة جميع الإمكانات لإنجاحها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بمحافظة الإسكندرية.

حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تحرص على دعم حقوق الطفل من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التعليمية والصحية للعمل على حماية الأطفال ورعايتهم.

كما تهدف المبادرة إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية لإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية المهارات الحياتية.

وأشارت السكرتير العام المساعد أن هذه المبادرة تأتي من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، من خلال دمجها مع جهود ومبادرات منظمات المجتمع المدني؛ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة

وهو ما يؤكد الدور المحوري والهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، وانطلاقًا من هذا الدور تسعى محافظة الإسكندرية إلى التعاون المثمر والبناء مع المجلس، من أجل تحسين جودة حياة الطفل، وأن يكون هناك دور استباقي في إعداد البرامج التي من شأنها تعزيز جهود حماية الطفل، ورفع وعي المجتمع بحقوقهم في ضوء سياسة بناء الإنسان المصري التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.