الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

نيفين رجب تخطف الأنظار بالأبيض في الساحل الشمالي| صور

نيفين رجب، فيتو
نيفين رجب، فيتو

نيفين رجب، شاركت الفنانة نيفين رجب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور جديدة لها خلال إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

وأطلت نيفين بتوب أنيق من اللون الأبيض بحمالات، ونسقت معه جيب قصيرة، وفضلت نيفين مصفف الشعر شريف عابدين لإعطاء شعرها تصفيفة  الــ كيرلي مع مكياج ناعم وبسيط.

 

 

نيفين رجب، تعيش حالة من النشاط الفنى، حيث تستعد خلال أيام للدخول إلى الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة، من كلمات الشاعر حسين مصطفى محرم، وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، كما تستعد الفترة القادمة، لإحياء حفل غنائى بإحدى الجامعات الخاصة.

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يذكر أن نيفين رجب طرحت منذ فترة قريبة مع شركة "مزيكا" أغنية بعنوان "حالُه" وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، وقد قامت نيفين بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية.

 

 

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