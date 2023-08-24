التربية والتعليم بدمياط تعلن عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن حاجتها لشغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وهي: وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

شروط شغل الوظيفة

١ - مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

۲ - قضـاء مـدة بينيــه قـدرهـا عـام علـى الاقسـل فـى الوظيفـة مـن المستوى الاول (أ) أو المدة الكلية قدرها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة الوظيفة

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٣- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة.

٤- قـدرة على القيادة والتوجيه واجادة اللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي

وتطبيقاته والتدريب اللازم لشغل الوظيفة.

وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف استيفاء طلب شـغل الوظيفـة وذلك طبقا لبطاقة الوصف مرفقا به ما يلي

١. بيان الحالية الوظيفيـة معتمـد مـن جهـة العمــل موضـحـا بـه جميـع تقـارير الكفـايـة مـن تـاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفة وبيان الجزاءات ان وجدت

۲. شهادة قانونية تفيد عدم الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

۳. بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

٤. تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين ادارتها.

٥. عدد (٦) صور شخصية.

تقدم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظة دمياط (الإدارة العامـة للشئون المالية والإدارية) خـلال شـهر مـن تـاريخ النشـر من أصل + ٧ ملفات

من ناحية اخري أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بــ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

كما أوضحت الوزارة أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، من بينها: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والادارية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.



والتسجيل من خلال هذا الرابط https://tawzef.emis.gov.eg