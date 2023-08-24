محافظ دمياط تتابع مشروع إنشاء مبنى الديوان والنصب التذكاري للشهداء وتطوير كورنيش النيل

تناول مناقشة جميع محاور المشروع.....

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة الاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين والذى يشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك إنشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة، وتناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف تنفيذ النصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع المعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، والرؤى المستقبلية وبما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين..

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و تابعت الدكتورة منال عوض الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والإسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

اجتماع التنفيذيين مع محافظ دمياط

محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة

من ناحية أخرى تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية..

وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم..

فيما وقد بحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..