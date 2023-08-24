الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تناول مناقشة جميع محاور المشروع.....

محافظ دمياط تتابع مشروع إنشاء مبنى الديوان والنصب التذكاري للشهداء وتطوير كورنيش النيل

محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع مشروع إنشاء مبنى الديوان،فيتو

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المُنفذة الاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين والذى يشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك إنشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة، وتناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف تنفيذ النصب التذكارى للشهداء ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع المعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، والرؤى المستقبلية وبما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التي يقوم بها الديوان  وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين..

Advertisements

و تابعت الدكتورة منال عوض الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والإسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

اجتماع التنفيذيين مع محافظ دمياط 

 

محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة 

من ناحية أخرى تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية..

وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم..

فيما وقد بحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمدة الإنارة الاجتماع الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المشروعات الخضراء الذكية النصب التذكاري للشهداء نقابة المهندسين منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة

الحياة في العوينات

أستون مارتن تطلق سيارة دي بي 12 أول سيارة سياحية فائقة في العالم

تعرف على تطور العلاقات المصرية العمانية تزامنا مع زيارة السلطان هيثم لمصر

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

سلطان عمان في زيارة تاريخية للقاهرة.. محطات تطور العلاقات المصرية العمانية.. وحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة

التموين تحذر البقالين: عقوبات مشددة لبيع السلع التموينية في السوق السوداء

الأكثر قراءة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية