الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ثراء جبيل بالأبيض في أحدث ظهور

ثراء جبيل، فيتو
ثراء جبيل، فيتو

ثراء جبيل، نشرت الفنانة ثراء جبيل صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة هادئة.

 

وأطلت ثراء جبيل خلال الصور باللون الأبيض وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

 

وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل آخر دور الذي تم عرضه منذ أشهر، من بطولة دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رياض الخولي، ميمي جمال، أحمد بدير، من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

 

ويصنف المسلسل ضمن أعمال الإثارة والتشويق المصرية، التي تعد من أبرز الألوان التي تجذب اهتمامات الجمهور لها.

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قصة مسلسل آخر دور

وتتمحور قصة المسلسل حول فتاة تدعى روان والتي تقوم بدورها دينا الشربيني، تسكن في أحد العقارات بالطابق الأخير، كانت حياتها تسير بشكل طبيعي حتى تقع جريمة قتل زوجها تقلب حياتها رأسًا على عقب.

 

تتورط روان في جريمة قتل زوجها، ويجسد الفنان أحمد خالد صالح شخصية الضابط المجتهد الذي يرغب في معرفة الحقيقة ويظل يبحث عنها.

 

ويستعرض العمل علاقتها بالجيران، والمشاكل التي يتعرضون لها على المستوى الشخصي، وغيرها من الأحداث المثيرة التي تجذب اهتمام الجمهور.

 

 

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