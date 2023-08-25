التراث الواحاتي بين الأصالة والمعاصرة، الواحاتية يحافظون على تراثهم بالفنون والحرف اليدوية والبيئية (فيديو وصور)

كانت وما زالت الفنون والحرف اليدوية والبيئية والتراثية تحظي وتطويرها باهتمام كبير، وتهتم واحات الوادي الجديد باتخاذ التدابير الهادفة إلى رفع مستواها وحمايتها من المنافسة غير العادلة للحفاظ على التراث، ذلك أن الفنون اليدوية والصناعة التقليدية في الواحات تشكل قوة اقتصادية حية.

رغم أن التطور الحضاري أدي إلى اختفاء بعض الحرف والصناعات المهمة قديمًا، وأصبح التركيز الآن على المجالات والصناعات التكنولوجية، والتي تقوم بتسهيل الحياة بشكل كبير على البشر.

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فكانت صناعة الفخار من الحرف التي كان يعتمد عليها الإنسان في حياته قديمًا، لكنها اختفت الآن وأصبحت محضٍ من التاريخ.

ففن الخزف هو فن قديم عرفته الحضارات الأولى كحضارية وادي الرافدين، والحضارة الفرعونية، والفارسية، والصينية، وتشير دراسات إلى أن تاريخ الخزف لم يدون بعد.

إذا كان العلم يبشرنا بتراجع مصادر الطاقة وانحسارها فإن الأمل معقود على ازدهار عصر صناعة الخزف والفخار من جديد لكي يكون «حبل خلاص» ليوميات الإنسان الذي استهلكته حضارة «كبس الأزرار».

وأكد محمد عبد الله البرسي مدير مركز تطوير الحرف اليدوية والبيئية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، أن مهنة صناعة الخزف والفخار التي تعتبر مهنة الإنسان الأول التي استعملها في مأكله ومشربه، بقيت صامدة على مدى العصور المنصرمة وانتصرت على عاديات الزمن المتحول والمتبدل، انها مهنة لا تشيخ رغم تراجعها في بعض الأماكن ولكنها لاتزال كما اثبت العلم مؤخرا انها الأسلم والأفضل على صحة الإنسان ولا تساهم في تلويث البيئة.

وأضاف البرسي، أن صناعة الخزف التي انتقلت من بلاد المشرق في بواكيرها الأولى استطاعت أن تواجه طغيان عصر الحداثة واكتشافاته المذهلة، وأن تبقى حاجة ضرورية لمعظم الأسر والمنازل ومهمة للاستعمال اليومي كما هي للزينة حيث تحتل مرتبة متقدمة في المطبخ الواحاتي وفي غيره من المجتمعات الأخرى التي أدركت أهميته.

وقال أحمد عبيد أحد أبناء واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وصانع أواني فخارية وخزف، في حديثه لكاميرا «ڤيتو»، إن محافظة الوادي الجديد تشتهر بالعديد من الحرف والصناعات البيئية القديمة، فطبيعة المحافظة الصحراوية أكسبتها ميزات مختلفة استلهمها الإنسان القديم الذى استقر بالواحات، أحدها تصنيع الخزف والفخار من أوائل الحرف التي امتهنها أبناء الواحات وظلت موروثا ثقافيا وبيئيا وحرفيا حتى وقتنا الحالي، واستمدت صناعة الخزف والفخار من البيئة حيث يتم تجهيز الطين المحلي بطرق مختلفة ليتم تشكيلها بطرق مختلفة وهي من الصناعات اليدوية الموروثة الأساسية لأهالي المحافظة.

ومن جانبه أوضح الفنان التشكيلي محمد أحمد أبوزيد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن المنتج اليدوي له رواج سريع بالنسبة لأي صناعة أخرى، حيث إن نسبة الإقبال عليه كبيرة من قبل السياح الأجانب، الذين يرغبون في الصناعات اليدوية التي تعبر عن عادات وتقاليد شعب الواحات، بالإضافة إلى جميع المنتجعات يميلون لشراء مستلزماتهم المصنعة من الخامات البيئية.

وأضاف تتم زخرفة المنتج بالنقوش المزركشة الفولكلورية بالألوان الطبيعية المصنعة من خامات البيئة، والمسحوق المستخدمة لتزيين المنتجات مأخوذة من الجبال والرمال، ولذلك تحتفظ المنتجات برونقها رغم دخولها الفرن بعد الزخرفة ويكون الإقبال عليها كبيرا من قبل الزائرين.

وأوضح أن الفخار هو عبارة عن مفهوم يُطلَق على الأدوات والأواني التي تُصنَع من الطّين، ويتمّ استخدام النّار في تشكيلها، ويُعدّ تصنيع الفخّار من أقدم المِهَن التقليديّة، ويُعرَّف الفخّار بأنّه فنّ صناعة الخزف؛ حيث يُطلَق على إنتاج الموادّ الفخاريّة مسمّى الأعمال الخزفيّة، كما يُعرَّف بأنّه إحدى الصناعات اليدوية المشهورة المستخدمة لإنتاج العديد من المُنتَجات؛ المصنوعة بشكلٍ كاملٍ من الفخّار.

ومن جانبها شرحت رشا أحمد خليل أحدي مبدعات مركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية، كيفية معالجة القطعة بتنعيم سطحها الخارجي عن طريق إزالة الزوائد من المجسم الناتج وصقله، بالإضافة إلى نحت الزخرفات المرادة باستخدام الأدوات الخاصة بذلك، يلي ذلك عملية التلوين باستخدام الأصابع، أو الفرشاة، أو قطعة من القماش. ترك المجسم في الهواء لتجفيفه وتخزينه لفترة تمتد من يومين إلى ثلاثة أيام.