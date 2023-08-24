الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بدء إجراء المقابلات الشخصية لتدريب على مهنة الفندقة الشاملة بالأقصر

بدء إجراء المقابلات
بدء إجراء المقابلات الشخصية، فيتو

بدأت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إجراء المقابلات الشخصية للشباب المؤهلين للحصول على التدريب المهني المجاني على مهنة الفندقة الشاملة، وذلك بمقر ديوان المديرية، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة َوالرائدة والتي تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون في كافة المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري.

Advertisements

ومن جانبه قال هشام عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، إن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني، واسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأوضح عبدالله أن التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات، ومنوهًا إلى أن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجانًا، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وكذلك تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.


وأشار مدير المديرية إلى أن شروط التقديم للحصول على هذه الدورات المجانية تشمل؛ الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد «كعب عمل»، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمتقدم، على أن يتم التقديم بمقر ديوان المديرية، كما سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر وزارة العمل مدير مديرية العمل الفندقة الشاملة

مواد متعلقة

استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

تعرف على حالة الطقس اليوم بمحافظة الأقصر

29 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر اليوم

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الاتحاد

مدير تموين الأقصر يتفقد المخابز البلدية بالزينية

انتعاش السياحة رغم ارتفاع درجة الحرارة في الأقصر (صور)

مركز شباب الرضوانية بالأقصر يستقبل حملة أنت أقوى من المخدرات

نتائج مباريات الأسبوع الخامس بدوري مراكز الشباب بالأقصر

الأكثر قراءة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

مجلس بريكس يكشف عن حلم اقتصادي يمكن تحقيقه من خلال مصر          

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية