حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة و بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

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قام جمال عمار وكيل المديرية بقيادة حملة مكونة من إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف الأستاذ مؤنس محمد وعضوية أحمد حسن وأحمد علي بالاشتراك مع إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وأحمد سعد مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي عدد ٢٤٠ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على عدد٣٩٠ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي عدد ٢٦٩ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ على عدد ٢٢٩ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير وتم التحفظ علي عدد ٥٩ علبة سجائر متنوعة



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.