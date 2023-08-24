الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وتل العمارنة بمركز ديرمواس، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.


وجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتى الجيزة والأقصر، مؤكدًا أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

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والجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
 

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