الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس تنمية المنيا الجديدة يعلق على اختراق الصفحة الرسمية للجهاز

المنيا الجديدة،فيتو
المنيا الجديدة،فيتو

أكد المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على قيام الجهاز اليوم بتحرير محضر بمباحث الإنترنت رقم 2 أحوال لتعرض الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح مدير جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شخص غير معلوم وقام بتغيير صورة الصفحة  للجهاز ونشر صور ومقاطع فيديو مخلة بعد دقائق من اختراق الصفحة.

Advertisements

وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه غير مسئول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص غير معلمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة وتم إبلاغ كافة الإجراءات الرقابية

يشار أن خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت صفحة الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى  السرقة من قبل أشخاص غير معلومين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تنمية مدينة المنيا الجديدة تهكير الصفحة الرسمية المنيا الجديدة تهكير صفحة تنمية المنيا الجديدة المنيا الجديدة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

مواد متعلقة

تقديم خدمات طبية مجانية لـ1400 حالة خلال قافلة بقرية الجهاد 4 بالمنيا

متابعة إنشاء مجمع المواقف وكوبري الملكية البحرية للمشاة بملوى في المنيا

تموين المنيا: ضبط 52 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز

تحرير 96 مخالفة تموينية وضبط 213 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالمنيا

القومي للمرأة بالمنيا يطلق برنامج تحويشة لرفع المستوى الاقتصادي

ضبط 87 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

تحرير 35 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

الأكثر قراءة

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

أسماء المرشحين لمنصب النائب العام الجديد خلفا للصاوي

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

المزيد
الجريدة الرسمية