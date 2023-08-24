رئيس تنمية المنيا الجديدة يعلق على اختراق الصفحة الرسمية للجهاز

أكد المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على قيام الجهاز اليوم بتحرير محضر بمباحث الإنترنت رقم 2 أحوال لتعرض الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح مدير جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شخص غير معلوم وقام بتغيير صورة الصفحة للجهاز ونشر صور ومقاطع فيديو مخلة بعد دقائق من اختراق الصفحة.

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وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه غير مسئول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص غير معلمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة وتم إبلاغ كافة الإجراءات الرقابية

يشار أن خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت صفحة الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى السرقة من قبل أشخاص غير معلومين.