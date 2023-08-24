أعلنت محافظة البحيرة عن رفع 2400 طن قمامه ومخلفات و641 حالة إشغال خلال حملات مكثفة بمراكز ومدن البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك متابعة أعمال التشجير والتجميل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر العام لجميع الشوارع والحفاظ على سلامة المواطن من انتشار الأوبئة والفيروسات

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رفع 2400 طن قمامة ومخلفات و641 حالة إشغال خلال حملات مكثفة بالبحيرة

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 509 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق (الروضة، خلف المحافظة الجيش، إفلاقة، الجمهورية، عرابى، الساعه، عبد السلام الشاذلي). كما تم رفع 82 حالة إشغال طريق بمدينة رشيد بشارع السوق العمومي، البحر والمستشفى العام

وبمركز ومدينة أبوحمص تم رفع 50 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة شوارع.

وضمن الاهتمام بمنظومة النظافة نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقالب العمومية، أسفرت عن رفع 2400 طن قمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى وتيسيرًا للحركة المرورية.

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية استكمال أعمال التجميل من رى وتقليم للأشجار حيث شملت حدائق مدخل المدينة وحدائق منطقة الزهور وكذلك أعمال تقليم للأشجار بالشوارع الرئيسية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعمال ري ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل بمدخل المدينة.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم متابعة أعمال التشجير وقص وتقليم الأشجار وري المزروعات وغسيل الأشجار وقص سعف النخيل بمداخل ومخارج المدينة ومازالت الجهود مستمرة بنطاق الشوارع والميادين لتظهر بالمظهر اللائق.