محافظ دمياط تتابع أعمال مشروع تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية..

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وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم..

فيما وقد بحثت "المحافظ" المعوقات التي تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التي رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التي تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

ويشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذي شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد اعمدة الإنارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..

تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقرى "حياة كريمة" بمركز كفر سعد



من ناحية أخرى أعلنت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء عدد ١١ موقفا بقرى " كفر الوسطاني، تفتيش ثان،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى،كفر المنازلة،الزهراء، أم الرزق والعباسية و كفر المرابعين الشرقية "..

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أن مخطط التطوير الذى تستهدفه المبادرة تضمن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضارية تم تشغيلها أيضًا مؤخرًا لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل موقف تضمن حارات لانتظار السيارات ودورات مياه كما تم توصيل شبكات المرافق لكل موقف وتجهيزه بمظلة، وذلك لتوفير مكان مجهز لانتظار سيارات الأجرة للقضاء على أى صور للعشوائية...