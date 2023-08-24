الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بدء عرض فيلم لف وأرجع تاني في السعودية والخليج

بوستر لف وارجع تاني،فيتو
بوستر لف وارجع تاني،فيتو

يبدأ اليوم الخميس 24 أغسطس عرض فيلم "لف وأرجع تاني" بجميع دور العرض في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

والفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وإنتاج رويال صن. 

 

أحداث فيلم لف وأرجع تاني

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

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أبطال فيلم لف وارجع تاني

يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني" إنتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

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لف وارجع تاني أبطال فيلم لف وارجع تاني آيتن عامر

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