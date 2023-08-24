الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

مشاركة الأفيال فى
مشاركة الأفيال فى الإحتفال،فيتو

قفز عشرات المشاركين في نشاط ديني بوذي يقام سنويا في سريلانكا، في إحدى البحيرات هربا من أفيال هائجة حاولت مهاجمتهم، حسبما أفادت الشرطة الأربعاء.

 

أفيال هائجة فى سريلانكا

ونقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سجلت مساء الثلاثاء في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.

وأشارت الشرطة إلى أن 5 فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنبا للتعرض لأي أذى.

Advertisements

احتفال ديني فى سريلانكا

وأوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها.

وأظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.

انتقادات

وجهت انتقادات لهذا النشاط الذي يعود تاريخه إلى قرون، لأن القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقسوة، ويطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الأفيال في الاحتفال، في عام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو.

وقبل 3 سنوات، قتلت امرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 200 فيل مروض في سريلانكا، بالإضافة إلى حوالى 7500 فيل بري.

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

بغيب بمزاجي، أحدث أعمال فضل شاكر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سريلانكا أفيال سريلانكا حفل دينى فى سريلانكا

مواد متعلقة

أغرب طريقة لتنظيف الحلق واستعادة التنفس الطبيعي بدون جراحة

أغرب القضايا، الشرطة الأمريكية تعتقل مرتكب حادث فيلادلفيا لكنها لا تعرف جنسه (فيديو)

صاحب أغرب وثيقة تأمين ورفض التلحين لعدوية وإعلامي شهير وصفه بـ "القماص".. أسرار في حياة الموسيقار محمد الموجي (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

‏محمود خالد يحرر محضرا ضد اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

التعرف على جثة قائد فاجنر ومفاجأة بشأن تحطم الطائرة

غضب في الأهلي بسبب عمار حمدي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

Advertisements

منوعات

المزيد

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية