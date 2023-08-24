القضاء الإداري يحكم لصالح طالب بالشرقية حصل على صفر في نتيجة الثانوية العامة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد متولي رئيس الدائرة حكمها في الدعوى رقم 10117 لسنة 28 ق بشأن إلغاء قراروزيرالتربية والتعليم فيما تضمنه من حجب نتيجة الطالب “اشرف.م.ال” بشهادة الثانوية العامة 2023.

إلزام وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية



وألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة إجابة الطالب موضح به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الالكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئى بمعرفة جهة الادارة حيث كان قد تم الغاء امتحان مادة للطالب مما ترتب عليه حجب نتيجة كاملة وحرمانه من الحصول على نتيجة أخر العام في شهادة الثانوية العامة.

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القضاء الإداري يحكم لصالح طالبين بالشرقية حصلا على "صفر" في نتيجة الثانوية العامة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق في وقت سابق حكمها بشأن طالبين بالثانوية العامة 2023 من أبناء المحافظة بعد حصولهما على درجة الصفر في مجموع امتحان نهاية العام حيث ظهرت اليوم نتيجة الكنترول وتم تعديل النتيجة بعد التأكد من حقهما في الحصول على درجات النجاح في مجموع المواد.

وطبقا للنتيجة المِعدلة حصل كلا من:- خالد محمد عبد العال محمد على مجموع 80% علمي رياضة والطالب سامح صلاح جمعة على مجموع 76% بعد تعديل نتيجتهما.

حكاية صفر طالب الثانوية العامة بالشرقية، تفاصيل جديدة عن الواقعة



روى خالد محمد عبد العال محمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، المحجوبة نتيجته، والذي اشتهرت قصته بـ “صفر الثانوية”، تفاصيل جديدة عن الواقعة، متهمًا الملاحظين بأنهم السبب في ذلك.

وقال في لقائه مع فيتو: “الملاحظين خدعونا ومضّونا على ورقة ولم نكن نعلم أنها محضر”.

طالب الشرقية المحجوبة نتيجته: أنا من المتفوقين منذ صغري



وكشف الطالب بمدرسة الصوفية الثانوية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية محافظة الشرقية، مفاجأة بأنه من الطلاب المتفوقين منذ صغره، قائلًا: “حصلت على مراكز متقدمة في الشهادة الابتدائية والترتيب الثاني في الشهادة الإعدادية والرابع علي المدرسة في الصف الثاني الثانوي.. أنا لم أتعود على الغش طوال دراستى”.

وتابع: “مع اقتراب الامتحانات كنت أستيقظ يوميا الساعة الخامسة صباحا للذهاب إلى الدروس والمذاكرة.. وبدأت الامتحانات ولم يكن في بالي أبدا أن اعتمد على الغش أو إثارة الشغب لأنى بطبيعتى هادئ الطباع وأواظب على الصلوات الخمس وقراءة القرآن الكريم وأعلم أن الغش حرام”.

أضاف خالد: "فوجئت في بداية الامتحانات بتواجد عدد من طلاب المنازل معنا داخل اللجنة بينهم طالب يناهز الـ27 عاما، وكان يجلس علي مقعده داخل اللجنة بالقرب منى أنا وزميل لي يدعى سامح صلاح جمعة".

وتابع: “منذ بداية ماراثون الامتحانات كان يقوم بافتعال المشاكل والأزمات معنا لكى يحصل علي إجابات الامتحان منا، وقام بتهديدنا معا وتوعد برد انتقامى منا بعد نهاية الامتحان إذا لم نرضخ له”.

واستطرد خالد: "قمنا باستدعاء المراقبين ورئيس اللجنة وقدمنا شكوى لهم.. مطالبين بضرورة إبعاده عن اللجنة إلا أن المذكورين لم يستجيبوا لنا إطلاقا وقوبلت شكوانا بالتجاهل".

وأردف: “زميلي نصحنى بالرضوخ له في البداية وقمنا بمساعدته في بعض المواد لكى تمر الامتحانات على خير”.

تفاصيل يوم مشئوم في حياة طالب صفر الثانوية



وتابع: “يوم مادة امتحان التفاضل والتكامل فوجئنا بقيام الطالب بجذب ورقة إجابة طالبة متواجدة معنا داخل اللجنة بالقوة من أجل الغش.. وعندما تصدينا له تعدى بالضرب علي زميلي وأحدث إصابات له ما بين كدمات وسحجات بالجسد مما استدعى المراقبين لإحضار رئيس اللجنة”.

طالب الشرقية: مضينا على محضر بحسن نية

وأكمل: “جاء إلينا رئيس اللجنة وروى له الطالب المعتدى عليه تفاصيل ما حدث وتم سماع شهادتى وشهادة كل الطلاب والذين أكدوا صدق الرواية وتم احتواء الأمر.. ثم أحضر رئيس اللجنة وبرفقته مندوب من الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة ورقة وأخبرونى أنا وزميلي بضرورة التوقيع عليها لحفظ حقوقنا لاتخاذ ما يلزم ضد طالب المنازل المشاغب وأقنعونا أنه لا يوجد أي ضرر علينا.. وبالفعل قمنا بالتوقيع عليها بحسن نية”.

وقال الطالب: عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وبالبحث عن النتيجة على الإنترنت فوجئت أنا وزميلي بحجب نتيجتنا وحصولنا على صفر".

وفي نهاية حديثه مع فيتو، لفت خالد إلى أنه يعيش أصعب أيام حياته عقب تلك الكارثة، على حد وصفه، مطالبا بأن يقوم الوزير بإعلان نتيجته هو وزميله سامح، وأن ينظر إليهما بعين الرأفة.

مصدر بالتعليم يوضح أسباب حجب نتيجة طالبين بالشرقية





وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، منذ قليل، أن الوزارة اتخذت قرارا بحجب نتيجة الطالبين هذه السنة، حيث أثبتت تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة ثبوت إدانتهما في ارتكاب مخالفة جسيمة داخل اللجنة أثناء سير الامتحانات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن الطالبين لم تظهر نتيجتهما ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023، والتى أعلنت الاثنين الماضي، وتقرر رسوبهما في امتحانات الدور الأول لمشاركتهما في الإخلال بنظام الامتحانات، وارتكاب واقعة تؤثر بشكل سلبي على الامتحان.

ولفت المصدر إلى أن كل من تم ضبطه بحيازة وسيلة غش أو ارتكاب مخالفة جسيمة تقرر حجب نتيجته ورسوبه في مادة، والبعض الآخر تم حجب نتيجته في كل المواد، وهؤلاء لن تعلن نتيجتهم تحت أي ظرف.

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