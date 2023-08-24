البلشي يكشف عن الخطوات التصعيدية لصحفيي بي بي سي ويجدد دعمه لمطالبهم

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنني أجدد دعمي لإضراب الزملاء الصحفيين في بي بي سي القاهرة في اليوم الرابع لإضرابهم الثالث عن العمل في مواجهة انتهاك حقوقهم والسياسات التمييزية التي تنتهجها الإدارة ضدهم.



دعم الإضراب في مداخلات البرامج

وأضاف: “كما أجدد دعوتي لكل ضيوف بي بي سي لإعلان دعمهم لإضراب الزملاء في بداية أي مداخلة خلال برامجها المختلفة في مواجهة محاولات التعتيم على الإضراب من جانب بي بي سي. والتي ظهرت بوضوح في الخبر المنحاز وغير المهني الذي تم نشره أمس كأول إشارة للإضراب بعد شهرين من بداية الإضراب الأول ورابع أيام الإضراب الحالي، وهو الخبر الذي جاء تعبيرًا عن وجهة نظر الإدارة وحدها، في انحياز كامل لطرف وحيد، بينما تم تغييب رؤية الزملاء عن عمد، ولكن يبقى أن نشره يأتي بمثابة أول إعلان علني من جانب بي بي سي عن الإضراب”.

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آخر مستجدات إضراب بي بي سي

وأشار إلى آخر مستجدات الإضراب، والتي ينقلها عنهم لأن سياسات المؤسسة تمنع الصحفيين والعاملين فيها من الحديث عن الأمور الداخلية وكذلك تحول بينهم وبين استقبال متضامنين بخلاف النقابة.



نقابة الصحفيين تخاطب إدارة بي بي سي

وقال: "أمس الأربعاء وأمام إصرار إدارة بي بي سي على مواصلة التعنت وتجاهل التفاعل مع مطالب الزملاء، أرسلت نقابة الصحفيين وبناء على مطالبة الزملاء مخاطبة جديدة لمكتب القاهرة ومكتب العمل تخطرهم بتصعيد إضرابهم وتجديده لعشرة أيام أخرى تبدأ من 1 سبتمبر".



تقديم شكاوى قانونية لمكتب العمل

وأوضح أن الزملاء المضربون قرروا تقديم شكوى قانونية لمكتب العمل ضد الاجراء التعسفي الذي أتخذته الإدارة بخصم أيام الإضراب الثاني من الرواتب في مخالفة صريحة لنص قانون العمل والذي نص بوضوح أن الخصم يكون في البداية من رصيد الإجازات أولا قبل الخصم من الراوتب، وهو النص الذي تطلب نقابة الصحفيين بمراجعته في قانون العمل باعتباره أحد القيود المفروضة على العاملين في المطالبة بحقوقهم.





لافت إلى أن الزملاء يدرسون عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل لإعلان تطورات وضعهم وموقف الإدارة من مطالبهم، على أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر



ضغط إدارة بي بي سي على المضربين

وأكد «البلشي» أن محاولات إدارة بي بي سي، لا تزال تتواصل للضغط على الزملاء ومنها الاستعانة بمتعاونين من الخارج لتنفيذ مهامهم أو تكليف المكاتب الخارجية بها أو شق صف الزملاء وهي المحاولات التي لم تنجح فلا زال الفريق باكمله متماسك باستثناء محدود جدا يفضل الزملاء عدم الإعلان عنه احتراما للرأي الآخر والحق في الاختيار.





واختتم: "بقى أن رسالة الزملاء ورسالة النقابة أيضا أن الإضراب هو دفاع عن الحق في التعبير والتنوع والذي تأتي السياسات التمييزية للمؤسسة لتنال منه. ويؤكد الزملاء دعوتهم للمؤسسة للالتزام بالقيم المعلنة لها في إطار حرصهم وحرص النقابة على تنوع وتعدد الأصوات في المجتمع بما يصب في مصلحة القراء وحرية الصحافة والصحفيين".