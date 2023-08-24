متابعة إنشاء مجمع المواقف وكوبري الملكية البحرية للمشاة بملوى في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، للتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولًا بأول لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.



من جانبه تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، أعمال إنشاء مجمع مواقف السيارات بجوار السكة الحديد للوقوف على نسب التنفيذ والمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال الإنشاء، كما تم متابعة الانتهاء من أعمال كوبرى مشاة الملكية البحرية بمدينة ملوى، وخلال الجولة شدد رئيس المدينة على الالتزام بالمواصفات المطلوبة بالجودة والكفاءة اللازمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال والبدء فى تشغيل الكوبري، وذلك لراحة المواطنين.

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كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، استكمال إحلال وتجديد خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بديرمواس لمواسير المياه بطول 7 كيلو و100 متر، تمهيدا للرصف، كما تابع أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 /2024، مؤكدا على المتابعة المستمرة والتواجد بموقع التنفيذ لمراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، لسرعة الانتهاء من المشروع لخدمة الأهالى.

