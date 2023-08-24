الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على الطلاب لتسفيرهم للدراسة بالخارج في الجيزة

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالنصب على الطلاب، بعد أن أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للدراسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد طالبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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