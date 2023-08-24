تجديد محطتي مياه طهطا والسكساكا بسوهاج بتكلفة 100 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة ١٠٠ مليون جنيه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها ٨٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية ٣٤ الف متر مكعب لكل يوم وإحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية ٨٥ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ الف نسمة وان تلك الاعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

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واوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن اعمال الاحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وكذلك خط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الارضية بالاضافة الى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير احدث الاجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدره ١٨٠ حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.