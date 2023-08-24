الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

سعر الدينار الكويتي،
سعر الدينار الكويتي، فيتو

بكام الدينار الكويتي، شهد سعر الدينار الكويتي ثباتا مقابل الجنيه اليوم على شاشات البنك المركزي.

ولم تطرأ أي تغييرات خلال عمليات الشراء والبيع على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم حفظ ظلت الاسعار كما هي منذ ختام التعاملات أمس.

وبذلك يظل سعر الدينار الكويتي كما هو دون أي تغيير على مدار 24 ساعة في البنك المركزي مقابل الجنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.30 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.08 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.97 جنيه للشراء، و35.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحرشيني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني شفي البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.92 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه الدينار الكويتى الدينار العملات الأجنبية والعربية العملات في البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي سعر الدينار سعر الدينار الكويتي عمليات الشراء والبيع

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

الأكثر قراءة

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم

شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من الطابق العاشر فى مدينة نصر

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

ارتفاع أسعار عصائر صن توب 5 جنيهات في الأسواق

حقيقة السماح بالتصرف فى شقق الإسكان الاجتماعي بعد مرور 5 سنوات

تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

رسميا، بريكس تدعو مصر للإنضمام إلى المجموعة

Advertisements

منوعات

المزيد

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في بداية التعاملات

ارتفاع جديد فى سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم دلق القهوة في المنام وعلاقته بالخوف من المستقبل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية