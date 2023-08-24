الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يشهد آداء اليمين الدستورية لمدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،فيتو

 

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، آداء اليمين الدستورى للدكتور خالد احمد الزمقان، مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان بقنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

جاء نص اليمين الدستورى " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

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ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن خالص التهنئة لمدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، متمنيا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياه بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضم مجموعة متميزة من الكوادر الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

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