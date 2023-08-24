ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة مملوءة داخل مصنع بدون ترخيص وضبط 50 شيكارة دقيق فاخر و40 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر.
ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة
تأتي الحملة في إطار تعليمات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة.
حيث واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م/ مجدي الخضر حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف أ/ مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وا/ سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية أسفرت بمركز أبوحمص عن ضبط 50 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم و40 كرتونة مقرمشات مجهولى المصدر و3 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.
وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة مملوءة داخل أحد مصانع الطوب ويستخدم فى غيرالأغراض المخصص لها.
ضبط 120 أسطوانة غاز كبيرة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة.
وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من الممارسات غير القانونية واستغلال المواطنين والاحتكار أو التربح الغير قانونى من الإتجار بالسلع التموينية.
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