أسما شريف منير تتعرض لهجوم من الجمهور بسبب حلق شعرها

فاجأت أسما شريف منير، ابنه الفنان شريف منير، المتابعين بحلق شعرها بالكامل وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وتسببت في معاناتها مع الغدة.

في هذا السياق، بعد نشر “أسما” مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتوثق فيه حلاقة شعرها على طريقة شيرين، تعرضت لهجوم حاد من الجمهور، حيث قال أحد المتابعين لها: “شعر المرأة تاج على رأسها. ولو شالت شعرها لأي سبب غير المرض فده تشبه بالرجال. المهم بعد ما شالته. شوفتي أيه في المراية”.

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وقالت متابعه آخرى: “كدة حرام وربنا هيحاسبك، ولو شعرك بيقع زي ما انتي بتقولي، تعلجيه مش تحلقيه”، وواصل المتابعين الهجوم على أسما بسبب مافعلته.

على الجانب الأخر، قالت “أسما” في الفيديو المنشور عبر حسابها على “انستجرام”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطه وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

وفي سياق آخر، نشرت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير في وقت سابق مجموعة صور برفقة طليقها وابنتهما وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أسما شريف منير وطليقها

وعلقت “أسما” قائلة:"كل حاجة في الدنيا بتهون لما بشوفك في لحظات نجاحك هنفضل دائما في ضهرك لحد لما نعجز أنا وباباكي يارب ادينا الصحة ونشوفك في أعلي الأماكن وبتحققي كل أحلامك بنحبك يا حياتي

وأضافت:" هفضل أشكرك طول عمري على نبلك ووجودك في حياة بنتك عشان أنت من أرقي الأشخاص القليلين في الدنيا.. ربنا يخليك ليها وتفضل ضهرها وسندها".

وكانت كشفت أسما شريف منير في وقت سابق عن حقيقة خلافها مع والدها الفنان شريف منير.

وقالت أسما شريف منير لـ “فيتو” إنها لا تلتفت للشائعات مطلقًا ولا تهتم بها مضيفة بأنها لا تتذكر من الأساس أكثر شائعة أغضبتها موضحة أن هناك شائعات تخرج عليها من حين لآخر.

انفصال أسما شريف منير عن زوجها محمود حجازي

وأسما هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير، من مواليد 26 من نوفمبر 1987، حيث إنها تبلغ من العمر 34 عامًا، درست في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتعشق عالم التجميل وخاص الأزياء العالمية والعربية، والتي تقوم بنشرها بشكل متواصل على منصات التواصل الاجتماعي، وهي ممثلة وإعلامية، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة التي نالت استحسان ومتابعة الجمهور العربي.