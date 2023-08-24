الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس مصلحة الضرائب يحذر الممولين من إصدار فواتير وهمية

فايز الضباعني رئيس
فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب الجديد

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، لذا تهيب المصلحة بجميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبي.

الإبلاغ عن الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية

 وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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وأكد الدكتور " فايز الضباعني " أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة، لافتًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحا أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.


وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى أن الفواتير التي تقوم ببيعها هذه الشركات، هي  فواتير غير حقيقية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدًا على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو ما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.

 

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