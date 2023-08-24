دار الكتب تشارك في احتفالية تراث الآلات الموسيقية بمتحف الحضارة

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الفعالية التراثية التي يقيمها المتحف القومي للحضارة وذلك تحت عنوان "تراث الآلات الموسيقية"، يوم السبت المقبل في الثانية عشر ظهرا بمقر متحف الحضارة بالفسطاط.

تراث الآلات الموسيقية

وتعرض دار الكتب مجموعة من مستنسخات ونماذج من مقتنيات قاعة الموسيقى وتضم تلك المقتنيات لقطات من مخطوطات موسيقية، وصور نادرة لعدد من الفنانين من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة.

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كما تضم المعروضات صور لآلات موسيقية نادرة من بينها آلة الهارب وهي من الآلات الوترية التي استخدمت للعزف في مصر القديمة.

كما تقدم دار الكتب باقة من أناشيد تجسد فرحة الأطفال بالمولد النبوي.