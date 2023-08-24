أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

"أنا بيكِ بتشفع وبقلبي بدعيكِ يا سريعة في معونتك ساعديني أرجوكِ" بتلك الكلمات التي من تأليف ابن قنا جورج قمصان والمسمى بشاعر "العذراء" احتفل آلاف الأقباط من أبناء محافظة قنا بمدينة نقادة الاحتفال بزفة أيقونة العذراء مريم.

وتوافد آلاف من محبي البتول على ما يعرف بمولد العذراء والذي يستمر لـ 15يومًا ويعد الاحتفالية الأكبر بالنسبة للأقباط بالمحافظة.

طقوس الاحتفال

ويطوف المحتفلون في الشوارع بمحيط الكنائس حاملين أيقونات للسيدة العذراء وفرق موسيقية تجيد ترديد ترانيم للسيدة العذراء.

يذكر أن هذا الاحتفال هو الأضخم بالنسبة لأقباط قنا الذي ما زال مستمرًّا لعقود طويلة ويجري الاحتفال بة كل عام ويستمر 15 يومًا.

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