الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

كل ما تريد معرفته عن ضوابط حيازة الكلاب في القانون الجديد

حيازة حيوانات خطرة
حيازة حيوانات خطرة وكلاب، فيتو

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدد من الضوابط المنظمة لحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وكذلك عقوبات لمن يخالف تلك الضوابط. 

 

التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب

وألزم القانون بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.


كما ألزم بتقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

 

الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه

كما حظر أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.

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كما ألزم بتوفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التي تتضمن التاريخ الطبي له.

 

وأيضا ألزم بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

 

ماذا يحدث فى حالة تكاثر الكلاب (الولادة)؟

- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونيًا أو ورقيًا، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

 

عقوبة حيازة كلب دون ترخيص

- وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالي:

 

 غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

 

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة  الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

 

الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يومًا، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 

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