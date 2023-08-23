الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

تساقط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تساقطت أجزاء من العقار المنكوب بشارع خليل حمادة، بمنطقة سيدى بشر، شرقي محافظة الإسكندرية، الأمر الذي تسبب فى إثارة الفزع والهلع بين سكان المنطقة، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح. 


وكان وقع انشطار نصفي فى العقار المكون من 13 طابقًا والكائن بشارع خليل حمادة فى 27 يونيو الماضي وأسفر عن وفاة 10 أشخاص جرى انتشالهم من تحت الأنقاض خلال 72 ساعة من لحظة الانهيار، فيما أصيب 4 آخرون بينهم أحد الأطقم الطبية.


وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آنذاك تشكيل لجنة هندسية من جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص حالة العقار والتي أقرت بهدم المتبقي من العقار المكون من 6 نماذج داخلية وذلك لخطورته على حياة السكان. 


واشتكى عدد من سكان العقار من وجود تصدعات ظهرت فى العقار بعد قيام أحد المقاولين بتعلية العقار بطابق علوي الأمر الذي تسبب فى التأثير على سلامة العقار الإنشائية.


وجرى إخلاء سكان العقار من منزلهم وتم إنزال المنقولات قبل أن يتسلم مقاول الهدم أعمال هدم العقار والتي بدأت بهدم الواجهة الأمامية وأجزاء من الطوابق الثلاثة العلوية.

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