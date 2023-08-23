تشابك بالأيدي، تفاصيل مشاجرة أعضاء مجلس نقابة البيطريين

شهد اجتماع مجلس نقابة البيطريين، أحداثًا مؤسفة، حيث تشابك عضوان بالأيدي، وتبادل عضوان آخران السباب، وسط حالة من الذهول انتابت باقي الأعضاء.

تشابك أعضاء مجلس نقابة البيطريين بالأيدي

وكتب الدكتور عبد العزيز الجوهري، عضو مجلس نقابة البيطريين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الصراحة مسخرة ومسرحية هزلية ومجلس مهترئ للأسف والبعض منه أساء للمجموع والمحصلة صفر على كل الأصعدة.. ودي شهادة مني وأنا عضو مجلس لم أكن أنتظر هذه النهاية التي أتم بها المجلس فشله النقابي والأخلاقي.. لما أعضاء مجلس يتشابكوا بالأيدى ويدخل عضو على عضو في قلب المجلس ويضربه أمام الأعضاء في سابقة لم تحدث وتوصل إلى محاضر الشرطة".

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وتابع عضو مجلس نقابة البيطريين: "كذلك عضو من المفترض أنه بارز يتطاول على زميلة ويقولها ”اسکتی یا بت انتي" وهى أيضا ترد الصاع صاعين.. يا جماعة أُشهد الله وأُشهدكم أنني أبرأ أمامكم وأمام الله من هكذا أعمال ولا يشرفني الانتساب لهذا المجلس".

نقيب الأطباء البيطريين يعرض أزمة توقف التعيينات خلال جلسة للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

والتقى الدكتور خالد سليم النقيب العام، بالدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لتقديم مذكرات بشأن إجراء تعيينات للأطباء البيطريين فى القطاع الحكومى وهيئة سلامة الغذاء وضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة لقانون كادر المهن الطبية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

جاء ذلك خلال مشاركة النقيب العام باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح سليم، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، وقد أدي هذا الى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد إلى مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها، علمًا بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات.

مديريات الطب البيطري

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيبًا بيطريًا فقط على مستوى جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و6 أطباء بمحافظة الجيزة، علمًا بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

الرقابة الصحية على الغذاء

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، ويحقق الأمان الصحي للحوم والألبان والأسماك، ومنتجاتهم تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.