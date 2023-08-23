الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 17 شخصا في حريق مصنع كرتون على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

حريق مصنع كرتون،
حريق مصنع كرتون، فيتو

أصيب 17 شخصا في حريق هائل نشب في مصنع كرتون على طريق إسكندرية الصحراوى، وتم تقديم الإسعافات إلى المصابين، فيما يقوم رجال الإطفاء بمكافحة ألسنة اللهب.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع الكرتون على طريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة النوبارية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي وعززت قوات الإطفاء بـ 5 سيارات أخرى بإجمالي 12 سيارة لمكافحة ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد.

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وعلى مدار عدة ساعات تكافح قوات الإطفاء الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب وتجرى اعمال التبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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