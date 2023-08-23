انطلاق المعسكر الثاني لمنتخب السيدات لكرة الصالات

انطلق اليوم الأربعاء، ثاني معسكرات منتخب مصر لـكرة الصالات النسائية، استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في الفترة من ٢٢-٢٦ أغسطس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.

وقام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتعيين نادر رشاد مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية للصالات، في يونيو الماضي، وذلك بعد استعانة اتحاد الكرة به لتولي تدريب هذا المنتخب للاستفادة من خبراته، وسبق وعمل نادر رشاد مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب الرجال لكرة الصالات.

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ويتطلع اتحاد الكرة المصري لتحقيق منتخب مصر للكرة النسائية للصالات انجازًا جديدًا يضاف للانجازات العديدة التي حققتها الكرة المصرية في مختلف الفئات على مدار التاريخ.

وأقيم أول معسكر لمنتخب مصر للكرة النسائية للصالات، في يوليو الماضي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تتواصل دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

المقاولون العرب يدشن قطاع كرة القدم النسائية

يعلن نادي المقاولون العرب تدشين قطاع كرة القدم النسائية بالنادي بتأسيس فريق أول وأكاديمية وفريق لمواليد 2005 على أن تجرى الاختبارات داخل النادي يومي الجمعة والثلاثاء في الخامسة مساء لاختيار العناصر التي ستنضم للفريق الأول ولمن يرغب في الانضمام للأكاديمية.



وتجري الاختبارات تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين سعيا من النادي لمواكبة التطور وصناعة قطاع كرة قدم نسائية ينافس بقوة من خلال اختيار أفضل العناصر.

مواعيد الاختبارات لكل الأعمار السنية يومي الجمعة والثلاثاء الخامسة مساء بمقر النادي بالجبل الأخضر.

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام ساو تومي

يستعد منتخب الكرة النسائية تحت 20 عامًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكرة النسائية كلًا من نظيره ساو تومي أحد أيام 10 او12 نوفمبر 2023، على أن يلتقيا أيابًا أحد يومي 17-19 نوفمبر 2023.

وفي سياق آخر، انطلق معسكر منتخب الكرة النسائية يوم الأحد الماضي وفضل محمد كمال المدير الفني، بإقامة معسكر مفتوح لمدة شهر استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما عقدت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، جلسة مع محمد كمال المدير الفني للمنتخب، من أجل الاتفاق على خطة المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه المنتخب في اللقاءات الأخيرة.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية، تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

كاف يستفر عن مشاركة مصر في التصفيات

وتسلم اتحاد الكرة مؤخرًا خطابًا من الاتحاد الأفريقى، يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

تشكيل منتخب الكرة النسائية للصالات

ويدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب نسائي لكرة الصالات، فى ضوء الاهتمام الكبير باللعبة والرغبة فى تطويرها وانتشارها بمصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، تشكيل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية لأول مرة، ليبدأ إعداد الفريق للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأول بطولة كاس العالم لكرة الصالات النسائية، التي حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامتها النسخة الأولى منها العام المقبل 2024.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات النسائية، حتى يبدأ في بناء الهسكل الأساسي للفريق استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2024، حيث تنطلق التصفيات الأفريقية قبل نهائي العام الجاري.