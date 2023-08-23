الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

سيد عبدالحفيظ يغيب عن حفل تكريم النادي الأهلي

سيد عبد الحفيظ،فيتو
سيد عبد الحفيظ،فيتو

غاب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي عن حفل تكريم الفرق الرياضية عن المستويات الجيدة التي قدموها الموسم الماضي حيث شهد النادي العديد من التتويجات  علي مستوي جميع الفرق.

وغاب سيد عبدالحفيظ عن حفل اليوم دون أي أسباب معلومة بعد رحيله عن منصب مدير الكرة في النادي وتولي المنصب خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

 

الخطيب يدعو نجوم الرياضة 

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى نجوم الرياضة على كافة الألعاب الرياضية لحضور احتفالية كبرى داخل ملعب التتش بالجزيرة احتفاءً بالإنجازات التي تحققت على مدار الموسم الماضي داخل القلعة الحمراء. 

وعلى صعيد فريق الكرة وجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد وأصدر البيان التالي.

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أضاف: الأمر منتهي مع اللاعب الذي أكد رغبته في اللعب بصفوف الأهلي ويبقى الأمر مرتبطا بالحصول على موافقة ناديه وجاري العمل على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. 

 

 

مارسيل كولر 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مهمة مع جهازه المعاون اليوم داخل ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لانطلاقـة فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ غدا الخميس. 

ويصل كولر وجهازه المعاون إلي القاهرة اليوم حيث سيتواجد معه في رحلة العودة إلي القاهرة مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير. 

ويخضع لاعبو الأهلي للقياسات البدنية غدا الخميس علي هامش مرانهم الأول الذي يأتي استعدادا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد. 

 

تدريبات النادي الأهلي 

ويبدأ غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث حصل الفريق علي راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع بعد انتهاء موسم الفريق محليا وقاريا. 

كما يصل اليوم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلي القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الجميع عقب انتهاء الموسم وذلك استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي غدا الخميس.

وبات من المنتظر أن يظهر رفقة كولر اليوم داخل الأهلي مساعده الجديد الأرجنتيني كارلوس بيرينجير الذي اتفق كولر علي تواجده معه داخل الجهاز الفني للفريق. 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مدير فنى
كارلوس بيرنجير: مدرب
هارالد جامبيرلي: مدرب
سامى قمصان: مدرب
ميشيل يانكون:مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء
 

النادي الأهلي 

تلقي النادي الأهلي إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا الخميس  تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

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الأهلي مختار التتش سيد عبدالحفيظ خالد بيبو النادي الأهلي

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