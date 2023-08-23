الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التحقيق بواقعة سيدة أشعلت النار بجسدها لخلافات زوجية

التحقيق بواقعة سيدة
التحقيق بواقعة سيدة أشعلت النار بجسدها لخلافات زوجية

بدأت نيابة الخليفة، التحقيق بواقعة سيدة أقدمت على سكب تنر على جسدها واشعلت النيران فى نفسها بسبب خلافات مع زوجها، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.


تلقى قسم شرطة  الخليفة  بلاغا من الأهالى بقيام سيدة بإشعال النار فى نفسها  بأحد الشوارع بدائرة القسم  ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على سيدة مصابة بحروق فى البطن واليدين والفخذين بنسبة 25 %، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

 وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها قامت على أثرها بإحضار  مادة مشتعلة "تنر " وسكبتها على نفسها واشعلت النيران بواسطة ولاعة، ويقوم رجال المباحث بسؤال زوجها وأسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

Advertisements

 

دور الطب الشرعي 

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

 

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الطب الشرعي النيابة العامة بسبب خلافات خلافات زوجية دور الطب الشرعي قسم شرطة الخليفة نيابة الخليفة نيابة العامة

مواد متعلقة

أول قرار ضد عاطل قتل صديقه فى الشروق

اليوم أولى جلسات محاكمة متهم شرع في قتل 3 أشقاء

اليوم، محاكمة قاتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بالمطرية

نشوب حريق في مصنع أثاث مكتبي بالقطامية (صور)

أول قرار في مصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس

قرار جديد ضد تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة طائشة بالتبين

مصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس (صور)

الأكثر قراءة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أقسام الكلية لطلاب شعبة علمي علوم

روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

خدعة الموت، مصادر أمريكية تشكك في رواية مصرع زعيم فاجنر

سيد عبدالحفيظ يغيب عن حفل تكريم النادي الأهلي

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وعاصفة رملية (فيديو)

مصرع فكهاني على يد عاطل بكرداسة

91 ألف دولار تهدد مصير أوسوريو مع الزمالك، اعرف التفاصيل

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأهرامات في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح وطول العمر

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

المزيد
الجريدة الرسمية