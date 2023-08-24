الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عصابة المنوفية بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية

ضبط تشكيل عصابي،
ضبط تشكيل عصابي، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية.

سقوط تشكيل عصابى بحوزتهم مخدري الحشيش والهيروين بالمنوفية


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتي القاهرة والمنوفية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سنجة" - ميزان حساس).
 

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بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

 

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الاتجار بالمواد المخدرة اسلحة نارية قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية مخدر الهيروين مخدر الحشيش محافظة المنوفية

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