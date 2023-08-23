نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة ندوة بعنوان "خطر زواج القاصرات وأثره على الأسرة والمجتمع"، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، برئاسة اللواء محمد أحمد زايد.

جاء ذلك بحضور نجلاء عباس - رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ محمد أيوب - إمام وخطيب مسجد السلام بشبراخيت، ونائب رئيس المركز، ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وضمن جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والمشاركة الإيجابية فى عملية التنمية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

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وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تناقش خطورة زواج القاصرات بشبراخيت

وتناولت الندوة خطر الزواج المبكر على حياة الفتيات وصحتهن وتعليمهن وحقوقهن، بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن الأسري والمجتمعي.

كما تم استعراض الآثار السلبية الناجمة عن زواج القاصرات ومنها مشكلة عدم التفاهم بين الأزواج نظرًا لصغر أعمارهم والذي يؤدي بدوره إلي إرتفاع نسب الطلاق، كما أن الفتيات اللواتى يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ 18 عامًا هم أكثر عرضة للعنف المنزلى، ويعانين من مشاكل إقتصادية وصحية ونفسية، والتى تنتقل بدورها إلى الأطفال وتزيد من الضغط على قدرة الدولة على توفير خدمات صحية وتعليمية لهم.

كما تضمنت الندوة أيضًا التعريف بالمحاور الأربعة الأساسية لوحدة تكافؤ الفرص وهى محور التمكين الاقتصادي للمرأة ومحور التمكين الاجتماعي ومحور التمكين السياسى وأيضًا محور الحماية الإجتماعية.

من الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هى وثيقة تحدد الأهداف والمؤشرات لتحسن وضع المرأة المصرية فى مختلف المجالات وهى تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث تعكس إلتزام الدولة بحماية حقوق المرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين وتضمنت الإستراتيجية محورًا خاصا بحماية المرأة من كافة صور العنف والتمييز، كما تضمنت الاستراتيجية عدة أهداف وبرامج تستهدف منع زواج القاصرات وحماية حقوق الفتيات

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار وتكثيف خطط وبرامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات وإيضاح المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية لزواج القاصرات على الأفراد والمجتمعات بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

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