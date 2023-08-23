أزمة في الزمالك بسبب عقد إمام عاشور وخزينة النادي، اعرف التفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام، عن آخر الأزمات التي تواجه اللجنة الثلاثية التي عينتها وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك بعد استقالة المجلس السابق.

وكتب أمير هاشم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "توجهت اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لنادي الزمالك من أجل متابعة إجراءات الاستلام والتسلم من المجلس المستقيل إلى اللجنة الثلاثية.

وتابع:" واجهت اللجنة صعوبات في الحصول على بيانات النادي المالية والأرصدة البنكية للزمالك ووجدت اللجنة مبلغ 4700 جنيه فقط في خزينة نادي الزمالك.

وأشار:" لم تجد اللجنة أي عقود بيع اللاعب إمام عاشور لميتلاند الدنماركي أو ورقة تثبت موافقة النادي أو محضر مجلس الإدارة أو ما يثبت تحويل النادي الدنماركي لمبلغ بيعه.

وأتم حديثه:" الزمالك يواجه أزمة كبيرة خلال الأيام المقبلة بسبب قرب صرف مرتبات العاملين.

غضب عمال نادي الزمالك بسبب الراتب المتأخر

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من الغضب تسيطر على بعض عمال القلعة البيضاء بسبب الراتب المتأخر.

وقالت المصادر إن هناك عددا كبيرا من عمال الزمالك لم يتسلموا راتب شهر يوليو الماضي.

وأضافت:" الغضب تزايد عند العمال وذلك بعد معرفة أن هناك عمالا آخرين تسلموا راتب يوليو الماضي.

وأشار المصدر أن العمال طالبوا اللجنة الثلاثية بحل أزمة راتبهم المتأخر عن شهر 7 خاصة أن هناك بعض العمال تسلموا الراتب.

وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية تعمل حاليا على حل أزمة الراتب المتأخر للعمال لتجنب غضبهم، ومعرفة كيف تم صرف الراتب لبعض العمال فقط.

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عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك عددا كبيرا من العمال الذين تم فصلهم أثناء مجلس مرتضى منصور، توجهوا إلى اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء في الوقت الحالي من أجل حل أزمتهم.

وقالت المصادر إنه عند فوز مرتضى منصور ومجلسه في الانتخابات الماضية قام بفصل 31 عاملا مؤمنا عليهم وذلك بسبب أنهم استمروا في العمل مع اللجنة الثلاثية الماضية بقيادة حسين لبيب وذلك بعد رحيله.

وتابع المصدر: كما تم فصل 350 عاملا غير مؤمن عليهم وذلك بشكل تعسفي.

وقال المصدر إن مرتضى منصور عند عودته لرئاسة الزمالك في الانتخابات الماضية قام بفصل الـ 31 عاملا والـ 350 الآخرين بشكل تعسفي ولم يبدي أسبابا حقيقية للفصل.

وتابع المصدر إن بعض الأعضاء الذين تم فصلهم من المؤمن عليهم ذهبوا للواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، وطلبوا منه عودتهم مرة أخرى للعمل خاصة أنه تم فصلهم بشكل ظالم.

وقال المصدر إن اللواء حسن موسى وعدهم بحل مشكلتهم في أسرع وقت وعودتهم للعمل مرة أخرى داخل نادي الزمالك.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.